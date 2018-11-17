黑道專搞小額詐欺 小黃車資也盜刷終被逮

2018-11-17 10:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕由林姓竹聯幫戰堂分子組織的盜刷犯罪集團，涉嫌上網購買信用卡號，再透過小弟四處盜刷，不論買網拍、機票都是盜刷得來，甚至搭小黃都還跟運將說多刷要求退費，初步估計1年來不法獲利高達400多萬。台北市刑警大隊科偵隊將林嫌等共17人全部檢肅到案，依組織犯罪、詐欺以及偽造文書等罪送辦。

警方調查，35歲的林嫌，對外自稱是竹聯幫捍衛隊成員，但在警方蒐證隸屬於戰堂份子。去年間原本盤踞萬華阿公店一帶，但近年因阿公店業績下滑無利可圖，便轉行做信用卡盜刷的小額詐騙。

警方表示，林嫌透過網路購買遭盜拷的信用卡號，再用卡號四處盜刷，除了網拍購物變現、搭小黃用APP刷卡，甚至連國內機票都用盜刷方式取得，所得贓物均變賣兌現，許多知名購物網站以及第三方支付的電商平台卻損失慘重。

林嫌為建立在組織中的領導地位，也搞起威恩並施的手法，平常對成員拳打腳踢、暴力相向。他事後也以騙得的財物，帶著小弟四處遊山玩水，也利用小弟們再四處盜刷牟利。

警方蒐證，林嫌集團成員手法惡質，平時以小黃代步往返北、桃兩地，除了利用APP支付款項外，還向小黃運將誆稱「多刷了」，直接向運將要求退回現金，有小黃司機向警方報案痛訴，「APP扣款又扣趴數，還這樣騙人實在很沒良心」。

警方同時查出，林嫌在今年5月間，因友人與新北市蘆洲一間洗衣店家有債務糾紛，竟教唆成員向店家丟擲爆裂物，把整間洗衣店炸得稀巴爛，也導致店主受傷。

北市刑大科技隊是接獲網路電商業者及計程車車隊通報，發現多筆線上消費異常，疑有網路盜刷集團犯案。警方循線追查，指向是竹聯幫戰堂成員的林嫌為首作案，同時還涉及丟擲爆裂物恐嚇事件，經會同刑事局偵九大隊共組專案，將林嫌等17人悉數逮捕到案。

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