無端捲入士官仲介少女援交案 代課師發聲明駁指控

2018-11-17 01:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕W姓老師無關捲入賴姓士官仲介17歲少女小幼援交案，16日流出數張小幼與一名男子在LINE上的鹹濕對話截圖，企圖栽贓W師威嚇少女「過幾個月滿18再借你用」，不但警方為W師掛保證，表示沒約談、偵訊W師，及涉及違法，更沒發現虛構的鹹濕LINE對話截圖，W師今天凌晨委託律師在好友圈發出聲明，澄清絕非噁男、狼師，反擊有心人士以子虛烏有事情栽贓、抹黑，不少學生、友人都為W師加油打氣。

以下為W師好友圈聲明全文：

「致所有人

各位親愛的同學、夥伴、同事、前輩、家長、朋友、媒體界的前輩泰斗們

大家晚安大家好

我是ＯＯＯ，剛剛在父母以及律師的陪同下，冷靜沈著的思考整件事情的來龍去脈，很明顯的，我ＯＯＯ一生光明磊落，救過許多人，幫過許多人，也被許多人幫過、救過，我最感謝同時是我的恩師們與我的救命恩人，自幼我身體健康不怎麼好，一出生就得了腸病毒，幾近喪命，因為長庚醫院醫生的努力使得我活到今日，我非常感謝所有的人，包含記者。

我不敢說自己是多麼厲害的人，哪怕在各種方面與造詣，但時時刻刻我提醒著自己品格，我的完美主義使得我在人格上有非常強烈的特質，面對子虛烏有的事情，我只能笑著說「辛苦各位了，讓大家看看有多麽好笑的劇本」罪刑法定原則是大家知道的，也是國中階段就應該具備的最基礎九年一貫的知識，很明顯的要栽贓到我本人頭上，政府機關都已經實質的替我澄清「無罪」，想必很多有心人士非常的無法接受，選擇用不恰當與自製的偽證，攻擊一個熱血從事教育工作的人，我想，你們辛苦了，為了養家活口，努力不懈。

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至剛剛約莫晚間十點半左右，我父母在律師的協助之下聯絡了記者，他義正嚴辭的說「我就是看不慣社會上的狼師，你兒子有做就有做不要不承認」我父母則輕鬆的回應「如果他犯罪了，麻煩去警察局把他告死，我也不想要有這種垃圾兒子」我父母很客氣的請求他下架新聞，對方的回應「我有指名道姓嗎？全台灣全新北那麼多人姓Ｏ，照片也打馬賽克啊，年齡26歲也跟你兒子不一樣啊，你有本事就來告我啊，要來走法律途徑歡迎啊」

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我不清楚他是真心想要貫徹社會正義還是只是單純的想找個新聞來表達他對於點擊數的渴望，對我而言不實的指控，我不會去接受與採納，但我會難過，難過的是那些相信我的人，還在持續為我奮戰，感謝你們，因為有你們，我更美好了。

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我從小崇拜郭靖的精神「俠之大者，為國為民」，選擇用教育來回饋社會，我不是噁男，更不是狼師，如果你覺得我是，那你還真的太看得起我了，如果你覺得我不是，謝謝你的誠實，爾今爾後對於這種指控，我會用笑容與幽默以對，因為你在我的教學功力上找不到弱點，只能生個子虛烏有的事情來抹黑我，所以我知道你間接承認了

#我是一名很屌的數學老師

謝謝各位，螢幕前面的你們，我致上十二萬分的謝意

謝謝」