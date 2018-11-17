不爽逃生指示不合格 她關門嗆稽查人員：門在這裡瞎了嗎

2018-11-17 00:27

〔記者王捷／台南報導〕蕭姓女子開設醫美診所，不滿衛生局人員訪查太久，酸稱「伊攏查沒準備『等路」（台語伴手禮）」，最後衛生局人員在檢查表中的「逃生指示」項目勾選不合格，為讓稽查人員知道門在哪，蕭女關掉診所自動門，讓稽查人員在自動門前呆站約15秒出不去，她與女兒還嗆說，「門在這裡，眼瞎了嗎」、「我可以LOCK你！」被檢方依妨害公務起訴，法官依侮辱公務員、妨害公務判處拘役60天。

衛生局人員依據醫療法，到蕭女的診所進行輔導訪查，但是蕭女與女兒一搭一唱酸說，「沒有給紅包只好承受」，母女倆還討論衛生局都查沒給伴手禮的地方。

後來蕭女發現，稽查人員勾選訪查表時，在「轉診流程」、「逃生指示」兩個選項勾選不合格，讓蕭女暴怒，趁著衛生局人員離開時，把電動門關掉，讓稽查人員聽到「叮咚」聲，門卻沒有開。

這時，蕭的女兒在一旁譏笑衛生局人員說，「門這麼清楚，還要逃生指引，你瞎了眼啊？」母女倆又開啟一搭一唱，蕭女勸女兒說，不要得罪公務人員，不會有好結果，女兒又酸說，她都跟同學說，不要考公務人員，原來會變這樣，蕭女聽完後總結，考上公務員原來眼睛會瞎、會變笨。

蕭女在打開自動門前，嗆衛生局稽查人員說，「我可以LOCK你！」，最後才把電動門打開。稽查人員最對蕭姓母女妨害公務，檢方也認為，將稽查人員關在診所內，已經妨害到行使公務，但蕭女辯稱可能是法律素養不足，不曉得這樣有涉妨害公務。

最後，地方法院依據侮辱公務人員、妨害公務對判蕭女60天拘役，蕭的女兒也被視為共犯判處20天拘役，緩刑2年。