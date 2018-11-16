11/16 雙贏彩頭獎開出1注！大樂透、今彩539頭獎均摃龜

2018-11-16 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第107000096期大樂透及第107000275期今彩539，頭獎均摃龜；第107000179期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由高雄市美濃區中正路一段60號1樓的「金多寶彩券行」開出。

第107000096期大樂透中獎號碼為「07、11、23、30、38、49，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得5萬1022元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬1297元；伍獎共1731注中獎，每注可得2000元；陸獎共2257注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1863注中獎，每注可得400元；普獎共3萬463注中獎，每注可得400元。

第107000096期49樂合彩中獎號碼為「07、11、23、30、38、49」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3451注中獎，每注可得1250元。

第107000179期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、11、12、14、18、19、20、21、23、24」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共354注中獎，每注可得500元；肆獎共4177注中獎，每注可得100元。

第107000275期今彩539中獎號碼為「01、13、17、33、38」，頭獎摃龜；貳獎共151注中獎，每注可得2萬元；參獎共5805注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬765注中獎，每注可得50元。

第107000275期39樂合彩中獎號碼為「01、13、17、33、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5464注中獎，每注可得1125元。

第107000275期3星彩中獎號碼為「644」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000275期4星彩中獎號碼為「1144」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。