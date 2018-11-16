澎湖花火意外加場 報廢煙火爆炸點亮夜空

2018-11-16 21:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫結束的澎湖花火節，今晚意外加場，存放在東衛來福彈藥庫廢棄營區的報廢煙火，晚間突然起火爆炸，四處流竄的花火點亮星空，不明就裡的民眾還以為花火再加場，消防局調度澎湖本島各地消防車前往灌救，晚間9時才控制火勢。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間7時19分，接獲警察局轉報，東衛水庫對面草叢冒出大量濃煙，立即出動第一大隊警備車、馬公分隊11、12、61、62、91車、澎南61車、湖西13車趕往現場，由於現場風勢助長火勢，燒草範圍擴大，又加派澎南、湖西、港務消防分隊支援，總計16車44人。

由於現場為澎湖縣政府旅遊處使用，以廢棄來福彈藥庫營區，放置花火節施放的煙火，由於花火節已結束，承包煙火廠商將今年場次受潮的報廢煙火存放，預定明日隨資源回收物，送往高雄焚化爐銷毀，今日2名師傅還在現場整理至晚間6時，離去前都未傳出異狀，不料隨後就傳出火警，損失玻璃纖維的砲管就上百萬元。

趕往現場關心的馬公市東衛里長莊丁榜相當氣憤的表示，早在今年里長聯繫會報，就已向縣府旅遊處反映，在東衛廢棄營區存放煙火相當危險，尤其是營區內有電無水，加上距離民宅近，若發生火警相當危險，但旅遊處再三保證安全無虞，如今發生爆炸火災，揚言要澎湖縣政府給個交代，還給東衛里民居住安全。

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