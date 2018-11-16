11/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：07、11、23、30、38、49，特別號：45。
49樂合彩：07、11、23、30、38、49。
雙贏彩：03、04、07、11、12、14、18、19、20、21、23、24。
今彩539：01、13、17、33、38。
39樂合彩：01、13、17、33、38。
3星彩：644。
4星彩：1144。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：07、11、23、30、38、49，特別號：45。
49樂合彩：07、11、23、30、38、49。
雙贏彩：03、04、07、11、12、14、18、19、20、21、23、24。
今彩539：01、13、17、33、38。
39樂合彩：01、13、17、33、38。
3星彩：644。
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