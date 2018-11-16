11/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-16 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：07、11、23、30、38、49，特別號：45。

49樂合彩：07、11、23、30、38、49。

雙贏彩：03、04、07、11、12、14、18、19、20、21、23、24。

今彩539：01、13、17、33、38。

39樂合彩：01、13、17、33、38。

3星彩：644。

4星彩：1144。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）