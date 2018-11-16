涉詐取河灣渡假村土地、建物 和昇負責人等7人起訴

2018-11-16 20:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕前興櫃和昇休閒開發股份有限公司負責人禹介民等人以假增資、假財報，詐欺知名新北市河灣渡假村產權，再掏空公司與渡假村產權共2億6552萬元。基隆地檢署今天依違反證券交易法、詐欺等罪嫌起訴禹等7人。

禹介民106年2月間，得知展圓連鎖餐廳公司有意出售知名「麻布茶坊」、「跳舞香水」、「元定食」、「K-BOOM韓式料理」、「鮨彩」、「咖啡廚房」的股權。禹遂向和昇公司董事會說明收購展圓公司，既可增加公司資產，也不會增加負債。

未料，增資案未如預期，禹竟指示和昇公司財務長侯琮壹及董事長特助鄧淞元等人反覆挪用增資代收價款專戶股款，以不實循環增資方式，達成現金增資目標金額3億800萬元。

檢調發現，禹的和昇公司未收足3億800萬元現金股款，仍以不實財務報告及和昇公司將於107年9月上櫃，股價將可上漲之訊息，取信新北市平溪區河灣渡假村林姓等所有權人，詐走河灣渡假村坐落的土地、建物所有權狀共2億6552萬元。

案經基隆地檢署檢察官楊淑芬指揮法務部調查局新北市調查處等單位，7月間聲押禹、侯琮壹及鄧淞元3人獲准後，今天將禹等7人依違反證券交易法、詐欺、侵占與偽造文書等罪嫌起訴，並追徵禹犯罪所得2億6552萬元。