賄選高峰期將至 檢察總長指示加強人力部署

2018-11-16 20:47

〔記者黃建華／高雄報導〕為強化檢察機關數位鑑識及採證判讀能力，高雄地檢署今天成立「南部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，並首開先例舉行「數位揭牌」儀式，由檢察總長江惠民率南部地區檢察首長以手指輕觸電視牆螢幕完成揭牌；對於本次大選查賄成果，江總長並透露，迄今全國查賄案件3944件。

檢察總長江惠民今天下午率台灣高檢署檢察長王添盛、高雄高分檢檢察長楊治宇及橋頭地檢署檢察長張文政到高雄地檢署，主持「南部查扣變價及數位採證教育訓練中心」成立及揭牌儀式。

由於選舉投票日逼近，江惠民稱許高雄地檢署檢察長周章欽，在查察賄選期間勤跑派出所宣導，可說是「全國布雷最積極」的檢察長，雖然現在查獲件數還沒有「大量爆發」，但預期下周應該會有斬獲。

江惠民指出，根據最高檢察署統計，截至今天為止全國各地檢署查賄案件共3944件，正以每天一、兩百件的速度增加，涉案對象總計8513人。在各地檢署中目前查賄案件數量最多的是嘉義地檢署，共97件，被告300多人，其次是彰化地檢署，第三名則是新竹地檢署。

江惠民還說，台北、新北、桃園、台中、台南與高雄這六都，「似乎大家還在觀望」，但照往例來看，選前最後一周通常是賄選高峰期，案件一直出來，檢察官頻頻出動「常常兩、三個案子就把整個地檢署人力都拖住了」，因此指示高雄、橋頭兩地檢署在最後階段要特別注意人力部屬，切勿鬆懈。

高雄地檢署指出，雄檢在今年初已成立「數位採證中心」，運用相關科技設備及資料庫在查察賄選及打擊重大犯罪方面，績效卓著；為進一步強化檢察機關數位鑑識及採證判讀能力，在臺灣高檢署王檢察長指導及核撥經費協助下，今天另成立「南部查扣變價及數位採證教育訓練中心」，此一中心兼具「戰勤室」及「數據分析判讀室」功能，未來將結合「數位採證中心」及「毒品資料庫」數據，成為雄檢的「數位科技辦案中心」。