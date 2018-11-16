嘉義賄選嚴重連吉祥物都被抓？ 原來是...

嘉義縣吉祥物「嘉一郎」將故宮南院吉祥物「哈奴曼」的尾巴上銬。（記者林宜樟翻攝）

2018-11-16 18:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底多合一選舉將近，嘉義地區目前是法務部接獲賄選情資最多的地區，為提倡選風，嘉義縣府政風處邀請縣府吉祥物「嘉一郎」及故宮南院吉祥物「哈奴曼」，今天到阿里山鄉山美國小進行反賄選短劇；「哈奴曼」在劇中由樁腳發錢、招待選民吃烤肉，最後被正義的「嘉一郎」上銬逮捕，但因太胖了無法上銬，只好銬在尾巴上，逗趣的劇情讓小朋友們看得哈哈大笑，也瞭解買票、賣票是犯法的行為。

嘉義縣府政風處今天到阿里山鄉山美部落播放由部落長老錄製國語及鄒族語反賄選錄音，並由水果吉祥物人員在部落街區及文化健康站向民眾宣導反賄選。

今天山美國小舉辦「跨域統整課程方案四校交流活動」，有山美、中山、義竹及中埔國小4校參與，「嘉一郎」與「哈奴曼」到校演出短劇，由「哈奴曼」扮演買票的候選人；「哈奴曼」的樁腳正拿著鈔票要發給小朋友時，代表正義的「嘉一郎」趕緊上前阻止，並告訴民眾「哈奴曼」買票給錢或請吃大餐要求投票支持的行為就是賄選，觸犯法律，並請小朋友跟爸媽說，要將買票的錢交給警察，也可獲得檢舉獎金。

嘉義縣府政風處表示，阿里山鄉位於高山偏遠地區，反賄資訊取得不易，以吉祥物踩街與反賄選短劇宣導不買票、不賣票，民眾如果發現買票或賣票，可撥打反賄選專線0800-024-099。