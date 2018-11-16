假交易坑殺散戶 揚華科技判賠9億

2018-11-16 18:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕揚華科技涉嫌聯手宇加、百徽、友旺等多家上櫃公司，透過虛增交易、掏空公司逾24億元，並向銀行詐貸6.2億元，新北地檢署前年1月依違反證交法、商業會計法等罪嫌，起訴揚華科技前董事長林家毅、實際負責人詹世雄、宇加科技前負責人孫國彰及百徽前負責人何一勤、友旺科技負責人歐陽自坤等31人，890名投資者蒙受損失，透過投資人保護中心提訟，新北地院今判詹世雄、林家毅等多人須賠償投資者9億3694萬餘元，可上訴。

檢調調查，揚華與宇加科技、佳營、百徽、友旺、駿熠電等上櫃公司及相關配合供銷貨廠商等31家公司，涉嫌於101年3月至去年6月，以互買公司產品方式，進行循環假交易，營造業績大幅成長假象，美化公司財報，致使散戶誤信投資，從中獲利。

檢方痛批，詹世雄、林家毅不思正派經營，反利用掌控公司之便，誘使多家上櫃公司一同進行虛偽循環交易，不但掏空公司資產還嚴重影響證券市場秩序，甚至利用不實交易向銀行詐貸，造成銀行呆帳損失，因兩人堅不吐露犯罪金流，建請法院從重量刑，案件法院審理中。

因假交易受到鉅額損失的890名投資者，透過投資人保護中心提訟，法官認定定詹、林等多人涉及安排虛偽不實交易，今判詹、林等人須賠償9億3694萬餘元。