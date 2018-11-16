選舉案件全台3944件 嘉義、彰化、台中居前三

2018-11-16 19:43

〔記者黃捷／台北報導〕九合一大選倒數8天，最高檢察署今公布選舉查察案件數據，全台22個地檢署受理的案件，以嘉義地檢署413件1426人居冠，彰化地檢318件880人次之，台中地檢262件600人位居第三，涉嫌層級則是村里長1787件3607人，最多，再來是鄉鎮市民代表544件1697人，及縣市議員536件1225人。

最高檢統據數據指出，截至今天為止，22個地檢署受理案件總數為3944件8543人，分別為賄選2294件6724人，暴力337件454人，其他613件1365人，分類在其他項目中，外界較為關心選舉賭盤有19件，假消息、黑函252件，幽靈人口291件。

所有案件總計拘提114人，83人裁定羈押，161人交保，3人限制出境，已經起訴的有49件84人，緩起訴的有10件82人。

針對日益增多的選舉案件，最高檢今宣示，查辦賄選是檢察機關的使命，要求檢察官指揮警、調、政風機構查辦賄選，應秉持公正、嚴密、迅速準則，不分黨派，只問題非與證據，嚴守中立及程序正義，積極審慎發動偵查作為。

最高檢指出，有關利用社群網站、通訊軟體散播不實消息，影響力不可小覷，已通令檢警調及廉政單位注意網路情資蒐報，另在24日投票結束後，緊接而來各縣市議會正、副議長及各鄉鎮市民代表會正、副主席選舉，將於12月間宣誓就職日舉行，各單位也將加強情蒐，遏止賄選與暴力等不法情事發生。

最高檢呼籲，民眾如有賄選情資、證據，應就近向各地檢署或司法警察機關舉發，檢舉人檢舉的賄選案一經查獲，將依「鼓勵檢舉賄選要點」頒發25至1000萬元不等的獎金；另從下週起，高檢署網站將每日更新選舉查察案件數據，民眾可隨時上網關注。