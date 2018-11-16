APG批台洗錢懲罰太輕 政府有話要說...

2018-11-16 17:11

〔記者吳政峰／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）16日結束第三輪評鑑，直指我國洗錢犯罪的量刑過輕，裁罰也不高，沒有嚇阻性，甚至懷疑「法官缺乏訓練」，對此，洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，量刑屬於法官的獨立審判空間；金管會副主委黃天牧則說，裁罰金額與嚇阻性沒有絕對關聯。

APG指出，我國的執法機關雖能追蹤金流、揭開公司面紗、追查海外資金，但未能有效以洗錢罪偵辦，且案件送到法院，定罪率偏低，就算有刑罰，量刑也不具嚇阻性，主因似乎是規範面不足或是法官缺乏訓練。

陳明堂回應，量刑屬於法官的獨立審判空間，政府不宜介入，但本次評鑑過程中，司法院也有與評鑑委員接觸，應已了解評委對量刑的看法；據悉，司法院將對洗錢罪建立量刑參考系統，供法官參閱，期能讓未來的量刑更趨一致性。

另外，APG直言我國對銀行業、證券業和保險業的裁罰較低，未完全有效或符合比例，勸阻性不足。對此，黃天牧表示，裁罰金額的多寡與勸阻性並無絕對關係。

黃天牧解釋，金融業者的「信譽」才是經營基礎，一旦被裁罰，不論金額大小，均導致形象大傷，且金管會會加強對該機構的監理密度，檢查行政措施有無符合反洗錢的規範，並要求改善人力資源的調配，這對公司而言都是一大負擔。

黃天牧認為，我國的裁罰金額或許比不上歐美的天價數字，但所做出的裁罰應能讓業者痛定思痛，實具嚇阻性。