乾爹8刀狠殺「乾女兒」 死者長女求法官：讓他關到死！

2018-11-16 17:21

［記者陳恩惠／台北報導］新北市汐止74歲老翁楊盛豐疑沉溺賭博輸了上千萬，向46歲的「乾女兒」何易珊誆稱投資藥廠，陸續借了800多萬卻還不出來，竟趁何女熟睡時狠心殺害，再喝農藥自殺獲救；士林地院昨天開庭審理，楊翁仍否認殺人，死者大女兒向法官請求「不要判死刑，讓他關到死！死刑太便宜他了」，法官諭知擇期再開。

46歲婦人何易珊4年前喪偶後，認大她31歲的老翁楊盛豐為「乾爹」，並帶著3個兒女與楊翁在新北市汐止租屋同居。今年6月間疑因還不出錢來，趁何女熟睡時，持折疊刀狠刺她頸部8刀，導致動脈大出血，何女當場休克身亡；楊翁喝農藥自殺，送醫後被救活。

士林地院昨開庭，法官首先詢問是否收到起訴書類，坐在輪椅上的楊翁以微弱的語氣表示「我忘記了」。當法官再次問「你認不認罪，何女是你殺的嗎？為什麼要喝農藥？」楊翁立刻回答「我不認罪！我不知道她怎麼死的，至於喝農藥，是我想和她一起走。」他還說，家裡門沒鎖，晚上會有許多牌友進進出出，懷疑是他人下的手；至於何女疑遭鍋具燙傷毀容，他當庭要求法官驗指紋。

對於行兇後，清晨6點半將沾血的枕頭、衣物裝入塑膠袋外出丟棄，後遭警方由路邊舊衣回收箱旁拾回，楊翁辯稱，他不知何女為何會流血，案發前他先入睡，起床發現枕頭旁邊都是血，才看到何女頸部流血，隨手拿起衣服幫她擦，擔心小孩看到會害怕，才會將血衣等物裝垃圾袋丟棄。

何女大女兒到庭證稱，當天她和媽媽聊天聊到凌晨2點，直到清晨5點才在隔壁房入睡，房子不大，如果有外人進出，她一定會知道，她當庭不斷質問楊翁「任何人看到身旁躺著流血的人都會報警，若不是你殺的，為什麼要丟血衣？喝農藥是畏罪自殺吧，我媽被你騙這麼多年，你生病時是誰照顧你？你卻用8刀結束她的生命，你下得了手？」

她再問「我媽對你不好嗎？上次和你打架打輸時我搬出去，當時就該知道你有暴力傾向，用8刀結束她的生命，還毀容，到底什麼心態？」她然後當庭向法官請求「拜託不要判他死刑，讓他關到死！死刑太便宜他了」楊翁在旁只是低頭不語。

何女的姐姐也說，「我們對你這麼好，為什麼要害我們？連我們畢生的積蓄都給你騙去了，竟然還殺了我妹妹！」楊翁最後說，「憑我的良心講，我只有一句話：我沒有殺她！相處20年從來沒有埋怨，我的良心對得起我自己」。

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