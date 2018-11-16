竹縣賄選猖獗！檢方查獲6起現金買票 還抓到現行犯

2018-11-16 17:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地檢署查察賄選再有斬獲，檢察官張凱絜、陳興男、邱志平、蘇恆毅、郭維翰、黃翊雯15日指揮專案小組共查獲6件現金買票案，合計拘提7人、逮捕現行犯1名、傳喚78人、搜索8處、自動繳回犯罪所得7萬元，檢察官諭知交保6人、向法院聲請羈押禁見獲准有4人。

檢察官張凱絜查獲新竹縣北埔鄉某村陳姓村長候選人及其弟在今年10月、11月間，以每人新臺幣1000元行賄，檢方15日拘提2人、傳訊12人並搜索1處，該候選人及其弟都供認，檢方依違反選罷法諭令該候選人6萬元、其弟2萬元交保侯傳，涉嫌人並主動繳回犯罪所得8000元。

另檢察官陳興男也查出新竹縣橫山鄉某鄉代表候選人，其為尋求連任，今年10月間，以每人2000元行賄，檢方昨天傳訊27人，該候選人雖否認，但已有多名證人指證，檢察官訊後認無羈押必要，依違反選罷法諭令該候選人10萬元交保侯傳，涉嫌人並主動繳回犯罪所得1萬4000元。

另檢察官邱志平也查出新竹縣竹北市尚義里某鄰鄰長涉嫌在今年10月間，以每人1000元行賄，尋求選民支持某王姓縣議員候選人當選縣議員，檢方昨天拘提1人、傳訊16人，該鄰長僅坦承部分犯行，檢察官訊後認其違反選罷法向法院聲押獲准，涉嫌人並主動繳回犯罪所得4萬元。

此外，檢察官蘇恆毅也查出新竹縣尖石鄉某游姓鄉民代表候選人之子，今年8月透過高姓及馬姓兩名樁腳，以每人2000元行賄，經傳訊13人並搜索5處，該游姓候選人之子及2名樁腳僅坦承部分犯行，檢察官訊後向法院聲押獲准。

檢察官郭維翰查出新竹縣關西顉某陳姓鎮民代表候選人、但已被選委會取消候選人資格，今年10月初，透過某陳姓樁腳向關西鎮陳姓宗親會會員，假藉走路工名義，以每戶2000元行賄，檢方發動搜索，陳姓原候選人及陳姓樁腳均供認涉嫌以現金賄選，訊後依違反選罷法諭令該原候選人3萬元交保侯傳，涉嫌人並主動繳回犯罪所得8000元。

檢察官黃翊雯也查出橫山鄉某羅姓鄉代表候選人透過吳姓樁腳以每人1000元行賄，經拘提4人、傳訊2人並逮捕現行犯1人，羅姓候選人及吳姓樁腳均供認涉嫌以現金賄選，檢方諭令羅姓候選人8萬元、吳姓樁腳5萬元交保侯傳。