新光三越樓管詐櫃姐1.3億 飲料店夫妻也被騙刷154萬

2018-11-16 17:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾任新光三越百貨資深樓管的黃志峯，涉嫌詐騙多名櫃姐、親友，騙走1.3億元，今年8月遭台北地檢署依涉犯詐欺罪起訴，南港一家茶湯會飲料店廖姓業者夫婦也出面控訴，黃男誆稱要增加業績借刷他們5張信用卡，刷爆154萬餘元，新北地今依詐欺取財等罪判黃男有期徒刑2年，可上訴。

黃志峯涉嫌冒充蘋果電腦盤商，誆稱有暢通的銷售管道，遊說櫃姐及親友出借信用卡投資，他利用百貨舉辦消費滿額贈禮的機會，大賺刷卡折扣暴利，並因此被法雅客採購副理徐意騰視為大客戶，同意讓他先取貨、後付款，最後他卻倒帳近千萬元；台北地檢署發現他共騙走約1.3億元依詐欺等罪將他起訴，案件台北地院審理中。

在南港經營茶湯會的廖姓夫婦也出來指控被黃男詐騙，廖妻曾任新光三越櫃姊，因而認識黃男，去年2月，黃男聯絡廖姓夫婦謊稱因國產專櫃廠商業績不足，希望向夫婦借用信用卡，替所管樓層專櫃衝業績30萬元，除承諾日後會還款，還會一併交付刷卡佣金6%，為取信於他們，廖男還先給了1萬9000元佣金，陸續跟夫妻借得5張信用卡。

但黃男卻把廖姓夫婦的信用卡刷爆，共刷了154萬餘元，期間黃男還了35萬元，但剩下117萬餘元卻遲遲未歸還，廖姓夫婦才發現黃男早已被新光三越開除，且信用卡都在微風廣場刷卡，而非新光三越百貨。

法院審理時，黃男辯稱是跟廖姓夫婦借款，才借信用卡去付貨款，刷卡有經2人同意，但法官依黃男跟廖妻Whatsapp訊息對話內容，廖妻同情專櫃因景氣差難達業績，之後質疑黃男為何在微風刷卡，並表示老公超不爽黃男硬刷，抱怨黃男給錢爽約，認定黃男犯行，依詐欺、偽造文書罪，判他有期徒刑2年。