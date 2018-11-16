救人第一！消防情侶參加馬拉松 遇昏倒跑者棄賽全力搶救

彰化縣消防局第一大隊消防員林伯宣（圖左）與任職台中消防局的女友，報名跑合歡山馬拉松，中途為了救人，坐上救護車到醫院。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-16 17:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是熱血！消防情侶參加馬拉松，為了救人，放棄完賽機會，跑上救護車一路跟到醫院！

彰化縣消防局第一大隊消防員林伯宣，日前與在台中市消防局工作的女友，一起報名參加合歡山馬拉松半馬，為了跑馬拉松，兩人特別安排休假，希望能夠在高山跑步，運動又欣賞美景。

但兩人跑到一半時，看見前方有好多人在圍觀才發現，原來蕭姓男子在距離折返點約1.5公里處昏倒了，現場有民眾正在做CPR，兩人當場表明身分隨即接手，兩人幫患者進行暢通呼吸道與檢查呼吸，並用紗布幫患者清除口腔溢出大量分泌物，隨後用自動體外心肺復甦機，由機器來負責壓胸，消防員持續給氧。

這對消防情侶原本以為等救護車到了，就可以繼續完成半馬賽程，沒想到救護車仍需人手幫忙，消防情侶連想都不想，發揮消防員的本能，立即跳上救護車，發揮救人第一的精神。

由於距離急救醫院台中榮總埔里分院約有50分鐘車程，林伯宣建議為了增加患者存活機會，先到清境假日急診醫療站，由醫師執行高級心臟救命術（ACLS）處置，再送往台中榮總埔里分院。

雖然最後蕭男經搶救後仍回天乏術，家屬透過消防單位來對對林伯宣與女友表達感激之意；但這對消防情侶覺得只是做到應該做的事情，救人是消防人的天職，何況患者才43歲更是全家的支柱，盡了全力卻無法挽回寶貴的生命，仍然有些遺憾。