谷阿莫被控侵權案開庭 改製影片原因是....

2018-11-16 16:26

〔記者溫于德／台北報導〕知名YouTuber谷阿莫，擁有逾150萬名粉絲，近年以改編熱門電影搭配幽默旁白，剪輯出一系列「X分鐘看完XX電影」短片，吸引大批網友點閱，但也因此遭多家影視公司控告侵權，今年6月遭檢方依違反著作權法起訴。台北地院今天首度開庭，承認改製的谷阿莫否認侵權。

本名仲惟鼎的谷阿莫雖強調，所有影片均與他掛名董事長的「知識糖果」公司無關，且「X分鐘看完XX電影」短片純粹評論電影以及向看不懂電影的觀眾解說，更從未因此與YouTube談好合約，更不是為了營利、拿YouTube給的報酬。

谷阿莫律師則質疑，片商是否取得改作權、公開傳輸權，否則提起告訴可能也有不合法問題，而本案涉及的是一個科技時代比較新穎的新著作權型態，雖是在討論谷阿莫是否具營利意圖，但問題在於，谷阿莫的作品與原著作有很大的轉換性，上傳前根本不知道會獲利。

法官另詢問雙方有無和解意願？谷阿莫律師表示，任何有助於糾紛盡快解決的條件均不排斥，但仍視對方條件而定，畢竟谷阿莫仍認為是合理使用。

至於片商，得利公司吳姓代理人、車庫公司吳姓代理人均同意庭後調解；科科電速律師則說，雖公司尚未授權，但站在律師角度而言，願意談和解；又水蕭姓代理人也說，雖能以和解為前提討論，仍視雙方談的條件為何而定。

法官聽畢陳述後先向谷阿莫提到，即便本件和解談成功、獲撤告，但未來創作仍應注意，「畢竟今天為什麼片商會告你，你自己也知道」；另對所有片商表示，假設公司代理的是一部非常好的電影，不會因為有谷阿莫，就拒絕花錢進戲院看電影。庭末未諭知下次庭期。

谷阿莫庭後面對記者詢問對於開庭有何想法？他簡短提到「在庭內都說了」，隨後搭計程車離開。