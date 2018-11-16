直播爆「三立一哥」上酒店不付錢又搞3P 本土劇演員遭判刑4月

2018-11-16 14:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕三立一哥陳冠霖因與本土劇演員陳光前有販賣泰國佛牌糾紛，陳光前不滿在臉書直播指陳冠霖「去酒店玩女人免付錢」、「喝完酒還會家暴」，還說陳冠霖妻子謝欣誼與姊妹淘「共事一夫」，新北地院今依誹謗罪判陳光前有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

47歲陳光前與陳冠霖、謝欣誼因泰國佛牌販售發生糾紛，今年2月，陳光前在臉書開直播，指稱陳冠霖「什麼咖小，去酒店不付錢」、「你弄女人弄幾次了，帶小姐帶幾次了，都是別人替你買單，你有買過單嗎？」、「柳家兄弟說他喝完酒還會家暴，打完鄭仲茵還會打你」、「你以前都喝王八蛋叫你買一次10萬是剛好而已」、「三立一哥去酒店玩女人免付錢」、「現在他老婆就是跟他以前交往的女朋友一起做的現在一起做的叫小妍，他跟小妍哇操就是一起做」，並說謝女的姊妹淘是陳冠霖的小三，「2個共事一夫」。

陳冠霖、謝欣誼認為名譽受辱寄發存證信函給陳光前，陳光前3月又在臉書開直播，透露收到謝欣誼律師信要求道歉，表示「陳冠霖，他沒有在拍我一定要成功的時候，去酒店不付錢」、「陳冠霖在拍《我一定要成功》時，沒有跟我去過酒店都是我亂編的，我重新跟陳冠霖說對不起」，接著又爆料陳冠霖上酒店裝傻不付錢，最後在殺青酒上被電視台長官要求買單10萬元費用，隔了1年才結帳，辱陳冠霖「老公的褲子還沒穿起來，又拍了戲以後幹炮」、「陳冠霖就是王八蛋，喝酒喝的王八蛋，還要我道歉」等語，陳冠霖、謝欣誼因此提告。

審理時，陳光前坦承公然侮辱，但否認誹謗，表示在網路直播說的都是實話，從柳家弟弟那邊聽來的，而陳冠霖去酒店從不付錢，帶女人都是別人付錢，他都有在場並且親眼目擊；3P部分是他自己講的，「老公的褲子還沒穿起來，又拍了戲以後幹炮」是他看到陳冠霖去某女藝人家的新聞自己想的。

法院聲請傳喚柳家弟弟及電視台長官，並要求陳光前提供陳冠霖去女藝人加上床及LINE對話紀錄時，陳光前卻當庭表示捨棄傳喚證人，也未提供任何LINE及新聞作為證據讓法院調查，法官認定陳光前所言並無根據，已使人認為陳冠霖有家庭暴力性格且與妻性生活紊亂，陳光前不但否認犯行，迄今也未與陳冠霖、謝欣誼和解，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。