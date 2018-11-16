高市刑大偽裝釣客2個月 蚵仔寮漁港逮毒販

2018-11-16 12:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大幹員穿短褲、拖鞋，偽裝成釣客，埋伏在蚵仔寮漁港2個多月，今宣佈瓦解一個活躍在高雄地區的販毒集團，警方趁李嫌等人在蚵仔寮漁港接「貨」時逮捕李、蔡2名藥頭，翌日又在逮捕楊姓下線毒販，共起獲安毒、K他命等毒品、疑似販毒贓款27萬6200元，全案擴大偵辦中。

高雄市刑大偵三隊7分隊2個月前掌握線報，得知以李姓男子（32歲，有毒品前科）為首的販毒集團經常利用深夜凌晨於梓官區蚵仔寮漁港接運毒品交易。

警方暗中查訪，研判情資屬實，報請高雄地檢署檢察官趙期正指揮，再指派專案人員輪流喬裝釣客在蚵仔寮漁港蒐證監控，前天深夜發現李嫌於蚵仔寮漁港附近與接貨之蔡嫌（33歲）接觸後，專案小組人員瞬間以兩部偵防車開出，堵住李嫌2人交貨的巷口，並表明身分、喝令李嫌及蔡嫌「不要動！」2人當場錯愕，乖乖就範。

專案小組人員分別於李嫌座車及蔡嫌身上搜出第二級毒品安非他命250公克及第三級毒品K他命兩小包，另於蔡嫌住家搜出第三級毒品K他命共查獲22.49公克、疑似販毒贓款新台幣27萬6200元，翌日又循線在三民區區李嫌的下線藥頭楊嫌（30歲）。

全案訊後依毒品危害防制條例解送高雄地檢署偵辦，其中李嫌經檢方聲請羈押獲准。