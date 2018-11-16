發財路在這裡！最新今彩539頭獎中3注 7年累計14億頭彩

2018-11-16 12:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想發財的看過來！昨晚開出今彩539，頭獎4注中獎，其中3注均由彰化市曉陽路「鑫億來投注站」開出；彰化市長邱建富表示，曉陽路連續得大獎，光是1億元以上的頭彩就有3次，7年累計14億頭彩，這次又開出今彩539頭獎，財運非常旺！

邱建富今天到「鑫億來投注站」貼紅紙恭賀，店家也放鞭炮狂賀；邱建富表示，他常來曉陽路恭賀中頭獎，4年前「鑫億來投注站」開出1億元頭彩，去年同一條路「發發發允得商行」開出威力彩頭獎12.37億元，這次今彩539頭獎開出4注中獎，其中3注均由彰化市曉陽路「鑫億來投注站」開出，財神一再來報到。

「鑫億來投注站」業者郭峰再表示，該店是全彰化縣第一次開出大樂透頭彩店家，迄今已開出2次大樂透頭彩，以及兩次今彩539；大樂透先後在2011、2014年開出頭獎，獎金都是1億元；今彩539首次在2014年開出頭獎，獎金800萬元，昨天開出頭獎，每注各得600萬元。

由於今彩539頭獎3注都由「鑫億來投注站」開出，民眾普遍認為同一人的可能性很高，對此，郭峰再說，這有可能，但無法確認，至於中頭獎的是自選號碼還是電腦選碼，目前也無法進一步得知。

如果這3注都是同一人下注，將可獲得1800萬元獎金，郭峰再說，該店主要是彰化市客戶居多，因為曉陽路往來交通方便，也有很多過路客來購買，主要以彰化縣民為主，外籍移工購買比例較少。