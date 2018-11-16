亂開17槍傷3人 被判10年還要賠償367萬

2018-11-16 11:42

［記者楊政郡／台中報導］2017年9月在台中市太平區東平路上，吳東宗酒後誤認仇家來尋仇，持手槍朝路旁駕駛朱男（後座妻子及兩幼子）等掃射17槍，造成朱男身中3槍，副駕駛王男遭流彈波及，路過的林姓女駕駛也被流彈波及肚皮，台中地院判吳嫌10年有期徒刑，又判須賠償朱男367萬餘元。

判決書指出，吳嫌在東平路住處，因懷疑在對面麵店騎樓擺菜攤賣菜的蔡男，經常在背後講他壞話，說他有不法勾當等，兩人也起口角。

2017年9月21日下午3時許，吳男看到東平路上停了一輛自小客，自己就非常緊張，車內駕駛很面熟，就懷疑是蔡男找來尋臖，其實車內朱姓駕駛是來找吳男之姪子聊天，吳男姪子也趴在車旁與車內人員聊天，車內還有副駕駛座王男，後座有朱妻及兩名均未滿1歲的子女。

吳男像發瘋似的，拿出90改造手槍，兩個彈匣內有21顆子彈，不分青紅皂白，拉開姪子就朝車內駕駛座連開7槍，朱男右手肘、右肩和右胸身中3槍，負傷的朱男趕緊倒車迴轉逃命，最後因身中多槍失血過多，失控撞到路邊電線桿才停車。

吳男看到蔡男出現在麵店內，又朝店內開6槍，吳男又走回朱男車旁，朱妻趕緊抱著孩子下車逃離，副駕駛王男受輕傷，跨到駕駛座趕緊要把車開走，吳男又從車側及車後連開4槍。路過的林姓女駕駛，肚皮被流彈擦傷（未提告）。

這一陣亂射，吳男被依殺人未遂等罪判10年，而朱男受傷嚴重，請求民事賠償，法官判吳男須賠償367萬餘元給朱男。

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