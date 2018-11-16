刺死同鄉被台灣老闆逼問自首 越南移工殺人罪起訴

2018-11-16 10:34

［記者楊政郡／台中報導］一起來台灣台中市龍井區某工廠工作的越南移工，閒暇之餘在宿舍聊天卻起口角，梅男持刀刺入陳男後右腰部，刀刃13公分全部沒入後再抽出，事後同事一起將陳送醫，3天後陳失血性休克死亡，梅男才告知老闆自己闖禍了，老闆帶他到警局自首，他說拿刀只是想嚇嚇對方，但陳衝過來刀子就插進去了，檢方依殺人罪起訴。

檢察官調查，梅男（24歲）與陳男都是越南籍移工，一起到台中市龍井區某工廠工作，今年6月30日晚上10時許，一群越南移工都在宿舍內聊天吃東西，但不知何故梅與陳起衝突，還動手動腳打起來，一旁同鄉勸阻而暫歇。

停歇後陳先離開房間，後來梅也離開宿舍而到外面洗衣，卻又在工廠大門前空地兩人又起爭執，雙方不知從何而來手中各持一把尖刀，而一陣混亂，梅男手中刀子插進陳男後背腰部，整支刀刃13公分全部沒入再抽出，血流如注，陳被刺後入房求救，有同鄉杜男及梅男一起將陳送梧棲童綜合醫院，但是傷勢過重血流不止，7月2日下午醫師宣告死亡。

而陳突然住院，老闆問起怎麼回事，梅一句話都不敢講，但陳確定死亡後，老闆找仲介過來逼問梅才向老闆坦白闖禍了，老闆帶他到派出所自首。

梅否認殺人，辯稱是陳衝向他，就發現陳被他的刀子插到，他不知道怎麼插進去的，他拿刀子只是想嚇嚇對方。