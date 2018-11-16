過馬路婦人無端遭疲勞駕車撞死 地方盼改善危險路口

2018-11-16 09:34

［記者廖雪茹／新竹報導］一名郭姓女子日前在新竹縣竹北市自強南路與文興路口停等紅綠燈準備過馬路時，突遭疲勞駕車男子撞飛送醫不治，飛來橫禍引起各界重視。地方人士主動齊聚在案發現場提出設置路阻、取締違停等多項建議，要求政府正視危險路口，守護行人安全。

事故發生當下，正巧在場的竹北市民蔡蕥鍹和柯文榮，趕到醫院探視郭女，關懷家屬。蔡蕥鍹說，郭女遺體15日在新竹生命園區辦理入歛及火化禮拜，她的女兒認為危險路口無任何防護，加上違停車輛，導致媽媽重傷致死，希望媽媽的生命能夠喚起各界對交通安全的重視。

蔡蕥鍹表示，警方統計，近1年來，自強南路、文興路一段總共發生61件車禍，新竹縣十大易肇事路段，光竹北市就有好幾處，上述路口也是其中一個，行人路權需要被重視，民眾希望儘快在路口設置路阻，避免違規停車。

東平里長林顥峰、竹北市民范光禮都說，因路口大、綠燈秒數短，加上從台68線經國橋下來的車輛車速快，有民眾建議設置人行天橋或地下道，保障行人過馬路的安全。

柯文榮建議，經國橋下自強南路的下坡路段速度快，應加設測速照相，避免車速過快；此外，路口轉彎處應加強取締違規停車，避免悲劇再次發生！

前勞動黨議員高偉凱認為，為免工作太累、疲勞駕駛，應擴大勞工處規模、落實勞動檢查；也呼籲勞工團結、組織工會，要求雇主以增加雇用來縮短工時或減少工作量。