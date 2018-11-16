獨家》囂張！「蘆竹王陽明」獄中爽笑 偷錄影片高調PO網

2018-11-16 00:05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕誇張！涉嫌偷拍高達300GB性愛影片、自稱「蘆竹王陽明」的25歲男子李威德，日前因涉及偽造文書案被通緝，還高調在IG直播抽K菸及吸笑氣，10日被警方緝捕到案，不料，法官裁定收押未禁見，李威德胞弟及友人面會時，竟在看守所內偷錄影片，還高調PO網，影片中李威德隔著柵欄比YA，行徑相當囂張。

住在桃園市蘆竹區的李威德，8月底因涉及偽造文書案未出庭，被桃園地院發布通緝，他得知被通緝後，仍不改高調、囂張作風，頻頻在IG直播抽K菸、吸笑氣甚至「教人怎麼抽、怎麼吸」，還被粉絲稱為「老師」；日前警方將他緝捕並解送桃園地院歸案，法官考量李威德涉及案件太多，裁定收押但未禁見。

李威德胞弟及友人13日起一連三天去會客，隨即在IG發出多段在看守所內偷錄的影片，影片中李威德隔著柵欄對著鏡頭笑嘻嘻、表情搞怪，雙手還不時變化手勢比YA、比讚，友人還透露，「李威德說他很好、裡面很平靜」，向2.4萬名粉絲「報平安」，完全無視接見禁用手機的規定。

對此，桃園監獄表示，民眾進入接見室前，獄方都會向他們宣導手機必須關機，經檢視畫面，確認影片是在桃園看守所內拍攝，痛斥李威德等人「明知故犯」，考量此舉違反監獄紀律，將在調閱監視器確認拍攝者後，暫停拍攝者申請接見李威德至少三個月，也會更注意他的接見情形。

李威德去年因涉嫌偷拍性愛片，影片PO上網、恐嚇多名被害女子，被檢方依恐嚇、妨害秘密及散布猥褻影片等罪嫌起訴，還曾因與一間早餐店老闆娘兒子有債務糾紛，被控詐欺取財、恐嚇，但因罪嫌不足獲不起訴，身上另背負多件官司，此次進看守所仍不改高調作風，除了在友人IG可看到他的身影，他還把自己IG「bitquiet」帳號交給友人管理，每天發布動態，其中也包括在看守所偷錄的影片。

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