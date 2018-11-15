11/15 今彩539頭獎開出4注！ 3注開在彰化市同家投注站

2018-11-15 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月15日）開獎的第107000274期今彩539，頭獎開出4注，每注可得獎金600萬元，其中1注開在台中市北屯區軍功里軍功路二段110號1樓的「旺來億彩券行」，其他3注全開在彰化縣彰化市西安里曉陽路190號1樓的「鑫億來投注站」；而第107000092期威力彩與第107000178期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000092期威力彩中獎號碼為：「17、18、20、22、33、38，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共18注中獎，每注可得2萬元；伍獎共177注中獎，每注可得4000元；陸獎共1200注中獎，每注可得800元；柒獎共2275注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2725注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6853注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9135注中獎，每注可得100元。

第107000092期38樂合彩中獎號碼為「17、18、20、22、33、38」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共79注中獎，每注可得5750元；二合共1877注中獎，每注可得750元。

第107000178期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、10、12、15、16、18、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共356注中獎，每注可得500元；肆獎共4251注獲得，每注可獲得100元。

第107000274期今彩539中獎號碼為「04、10、14、18、22」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共5904注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1639注獲得，每注可獲得50元。

第107000274期39樂合彩中獎號碼為「04、10、14、18、22」，四合摃龜；三合共168注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6470注中獎，每注可得1125元。

第107000274期3星彩中獎號碼為「432」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000274期4星彩中獎號碼為「2507」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」