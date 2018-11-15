（快訊）11/15 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：17、18、20、22、33、38，第二區：08。
38樂合彩：17、18、20、22、33、38。
雙贏彩：01、02、04、05、10、12、15、16、18、20、23、24。
今彩539：04、10、14、18、22。
39樂合彩：04、10、14、18、22。
3星彩：432。
4星彩：2507。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：17、18、20、22、33、38，第二區：08。
38樂合彩：17、18、20、22、33、38。
雙贏彩：01、02、04、05、10、12、15、16、18、20、23、24。
今彩539：04、10、14、18、22。
39樂合彩：04、10、14、18、22。
3星彩：432。
4星彩：2507。
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