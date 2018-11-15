（快訊）11/15 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-15 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：17、18、20、22、33、38，第二區：08。

38樂合彩：17、18、20、22、33、38。

雙贏彩：01、02、04、05、10、12、15、16、18、20、23、24。

今彩539：04、10、14、18、22。

39樂合彩：04、10、14、18、22。

3星彩：432。

4星彩：2507。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）