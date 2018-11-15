酒駕退散！健保署與立委擬修法 酒駕者扛下肇事所有醫療支出

2018-11-15 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕儘管政府、社會大眾已對酒駕越來越重視，不過喝酒釀禍的事件依舊層出不窮。對此健保署最近已開始與立委討論，希望能推動修法，在未來能取消健保對酒駕肇事者的健保給付，甚至要求酒駕者負責車禍造成的所有醫療支出費用，避免浪費社會成本。

綜合媒體報導，根據統計，去年全台有87人因為酒駕肇事死亡、6160人受傷，耗費健保金額突破上億元。102年至106年間酒駕肇事事件更造成了745個家庭破滅。而凡是涉及酒駕的事故，死亡率是非酒駕事件事故的5倍。

除了死亡風險較高，酒駕事故所消耗的醫療成本支出也比一般交通事故來的更高。健保署長李伯璋表示，每年用於酒駕車禍事故醫療費用約新台幣1.7至3.1億，平均每起事故要花8至11萬，明顯高於所有交通事故平均醫療支出的6到7萬元。

李伯璋表示，酒駕肇事者明知酒駕危險仍一意孤行，因此希望能和立委共同研擬修法，要求酒駕肇事者必須自付車禍意外產生的所有醫療費用，同時針對酒駕的其他相關傷者部分，則提出代位求償，要求酒駕肇事者負責所有造成的醫療支出，不浪費社會成本。

對於此案，部分立委已展開連署，由於許多委員仍忙於11月底的縣市長大選，預定將在大選後的12月完成連署。