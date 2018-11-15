南投國姓投133線小貨車、自小客車對撞事故 1死7輕重傷

南投縣國姓鄉中興路近下午1時發生小貨車與自小客車對撞事故。（圖：國姓消防分隊提供）

2018-11-15 21:52

〔記者佟振國／南投報導〕又是酒駕釀禍！南投縣國姓鄉32歲張姓貨車駕駛酒後開車，下午近1時行經國姓投133線中興路時，違規跨越雙黃線逆向超車，對向自小客車閃避不及嚴重對撞，造成自小客車蔡姓駕駛傷重不治，車上6名乘客（3大3小）及張男也分受輕重傷送醫急救，而警方對張男抽血換算呼氣酒測值達0.81，肇事原因由警方進一步調查釐清。

警方調查，張姓男子駕小貨車由國姓柑林村往市區方向行駛，準備返回長流村住處，行經投133線指標3公里下坡彎道轉直線路段，跨越雙黃線，與對向蔡姓男子的自小客車迎面對撞，2車車頭嚴重毀損，造成2車8人分別受輕重傷。

南投縣消防局獲報，出動國姓、埔里、中心碑、雙冬消防分隊救護車前往救援，將8名傷患分別送埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院救治，其中自小客車49歲蔡姓駕駛到院前無生命跡象，經搶救恢復呼吸心跳，但腹腔嚴重積血，緊急開刀搶救，延至晚間8時許仍告不治。

蔡男60歲的姊姊蔡姓婦人也有腦震盪及全身多處開放性骨折、氣胸，傷勢也相當嚴重，同時進行手術與加護病房觀察，另外同車的5人包括2名大人及3名小孩，則分別有腦震盪、骨折、挫傷，陸續轉院治療或留院觀察。

至於32歲張姓貨車駕駛則是胸部挫傷、全身多處擦傷，無生命危險，他則向警方聲稱中午有喝了一些啤酒，經抽血檢測換算呼氣酒測值達0.81，警方將依法送辦。

蔡姓男子下午原本開車要載2位姊姊及其他親友探視住在外地的長輩，但1部車原本可乘5人，卻塞進了7人，也有違規超載之嫌，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆