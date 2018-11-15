士院更裁500萬交保 詐12億經濟犯劉振強哭窮拒保釋

2018-11-15 20:37

［記者陳恩惠／台北報導］前肯因茲國際開發有限公司負責人劉振強，在台灣高等法院撤銷交保裁定後，士林地方法院在今日重新召開羈押庭審理，劉振強推著坐在輪椅上罹癌的母親、扶著拄著手杖的父親到庭應訊，期盼法官讓他能在家盡孝，好好照顧8旬又罹病的雙親；合議庭庭訊後裁定以500萬交保，並限制住居、出境及出海。

劉振強當庭回應「不保了！我就是沒錢，才會讓父母住在有壁癌的房子」他說，如果真有拿那12億，就算只有十分之一，都能讓家人過好日子，同時安慰當場在法庭嗚咽哭泣的劉母「爸爸媽媽您們先回去吧，媽媽別哭了，不要擔心，我在裡面（看守所）會好好的。」他同時詢問看守所裡面是否有英文字典和聖經。

合議庭裁定理由指出，被告坦承是肯因茲公司的實際負責人，有經手裕台公司和香港華威、瑞麒虛假交易的相關文件，包含AP、載貨證券等私文書、有價證券，應可認定犯罪嫌疑重大，且明知遭通緝仍滯留國外未歸，被告雖否認犯行，又未說明12億餘元的資金流向，考量被告父母兄弟姊妹的資力，以及他曾經營貿易公司，配偶、子女仍在國外等情狀做出裁定。

由於劉振強遭起訴時，人當時已在美國，表示未收到檢方起訴書類，法官當庭交付起訴書影本讓他簽收，且因本案刑度為3年以上，為強制辯護案件，同時指派義務辯護人到場。

對於與胞兄劉振憶共同犯下詐取貨款12億的案件，劉振強到庭否認犯行，表示肯因茲國際開發有限公司的負責人其實是他老婆，而他則是負責承攬業務，對於瑞麒、華威等公司，則是介紹他們與裕台公司合作，互相進行買賣，他同時也否認以信用狀（AP）的方式進行貿易交易，而他賺取的只是收取雙方的佣金，這些佣金都是公開在檯面上的。

當法官詢問，交易中有10餘張偽造的AP、載貨證券時，劉回答不知此事，表示裕台公司付款應該是付給各個交易的公司，怎麼可能會付到他個人帳戶，而且AP絕不是1人可以偽造，讓銀行相信是有價證券，他說AP並非有價證券，但遭法官打臉。

至於事發後無法出庭，則是當年在北京被綁架7天，是太太籌錢救出，我以為死定了，才會決定待在美國，與台灣的家人長年未聯絡，所以不知遭通緝，直到2002年才知道，後來在美國坐牢完全是政治因素。

劉向法官求情，表示自美返台身上僅有40元美金，在機場連飯都吃不起，當初5萬元交保時，還得靠妻姊的先生（連襟）幫忙才交保，家裡經濟狀況不好，全家靠老父的榮民俸，住的是妹婿的房子，目前他無工作，根本沒有逃亡的之虞，他自美返國就是因為已放棄綠卡，也不打算回去，主要是要照顧罹病又老邁的雙親，就算天天到警所報到或提高保釋金都無妨，希望法官能讓他在外照顧父母。