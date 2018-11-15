以核養綠已列公投第16案 法院駁回假處分聲請

2018-11-15 18:25

〔記者楊國文／台北報導〕以核養綠公投提案的領銜人黃士修，9月初先提出31萬份連署書，但1週後再提出連署書遭中選會拒收，黃聲請定暫時狀態，台北高等法院裁准，中選會不服提抗告。最高行政法院今指出，因中選會認定已達公投案連署人數，公布此公投案成立，並列為11月24日全國性公投案第16案，黃聲請定暫時狀態的權利已獲保障，故今改為裁定駁回黃士修的定暫時狀態（假處分）聲請案，全案確定。

裁定指出，黃士修是於今年9月6日代表以核養綠提案的連署人，向中選會提出31萬多份的連署書，後來，黃士修於同月13日擬再度提出連署書，以求更能符合連署人數的要求，不過，遭中選會拒收而退件。

此舉引起黃士修不滿，認為恐因此使以核養綠公投案未達連署人數門檻而遭駁回，無法合併在今年11月24日「九合一」選舉辦理公投案，因此向台北高等行政法院聲請定暫時狀態。北高行審理後，裁准黃士修的聲請，並要求中選會將9月13日提出的連署書併入9月6日提出的公投案處理。中選會不服，提出抗告。

另一方面，中選會審核以核養綠公投補提查對結果，認定已達門檻，今年10月23日公告此公投案成立，隔日並列為全國性公投案第16案。

最高行政法院裁定指出，因以核養綠的公投提案已列入全國性公投案，黃士修當時所聲請的定暫時狀態的權利已獲保障，因此裁准中選會的抗告，而駁回黃士修聲請定暫時狀態一案，全案確定。