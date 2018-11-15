成醫喋血案開庭 陳彩鳳泣訴：林光宇一直刺我 要置我於死地

2018-11-15 17:44

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院心臟外科開刀房喋血案，今天在台南地院開審理庭，遭兇嫌林光宇刺殺7刀重創的體循師組長陳彩鳳首度出庭作證，接受詰問。陳彩鳳身體顫抖地說：「只記得光宇拿刀一直刺我胸部、一直猛刺，要置我於死地」，直到跌坐地上才看到林光宇，林光宇刺她的畫面，每天都在腦海裡出現。

陳彩鳳說，今年9月28日上午9點左右，她正在成醫開刀房準備動手術的物品，有看到林光宇走進來，但沒跟她說話，印象就是林光宇持刀朝她胸部一直刺、一直猛刺，像是要置她於死地，沒有印象遭刺幾刀，刀有刺進體內、胸部一直流血，包括胸部、左腰部、腹部與右手腕都有刀傷。而檢方調查後，以7刀殺人未遂罪嫌起訴。

當時，另名體循師呂宜蓁把陳彩鳳拉到開刀房後門、甩出門去，陳彩鳳再逃進恢復室的小房間躲藏、打手機給心外科主任羅傳堯，告知「林光宇殺我了」，後來因為流血虛脫，有人進來救她，她就昏倒了！

呂宜蓁說，當時有看到林光宇進開刀房，站在陳彩鳳後方，以為光宇要從背後跟彩鳳說悄悄話，沒想到是行兇，看到陳彩鳳左手按著胸口；林光宇左手抱著陳彩鳳、右手持刀猛刺，陳彩鳳倒地、尖叫，她把陳彩鳳拖到開刀房後門的過程中，還有用心臟超音波機器絆住林光宇。

也在開刀房內的女醫師胡祐寧說，她聽到陳彩鳳尖叫，轉頭看到陳彩鳳面露驚恐、說不出話，她上前要拉開林光宇時，林光有持刀揮擊動作，但不知有無再刺中陳彩鳳，因為她拉不住林光宇，只好擋在兩人中間、叫光宇不要這麼做，她也扯破光宇的褲子。

胡祐寧說，林光宇逃離開刀房後，她有追出去，直到她的辦公室，看到林光宇已換好褲子走出來說，「彩鳳被我捅了！」但林光行兇過程是沒有對她揮刀，當時開刀房內有一名73歲患者躺著準備動手術，應有全程聽到兇殺案過程（眼睛應是看天花板），後來患者延期開刀，與家屬對醫院的態度還算溫和。

開庭過程中，林光宇與陳彩鳳兩人眼神始終沒有對上，林光宇一直低頭禱告，他開完庭後說，很後悔、不敢面對陳彩鳳，心裡很難過，所以禱告希望上帝幫忙。

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