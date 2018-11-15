無業男自製大麻溫室 剛成功育苗就被逮

宜蘭縣40歲賴姓男子，用蒸氣烤箱、檯燈改造成簡易溫室，經多次試驗，日前成功育苗被警方查獲。（記者張議晨攝）

2018-11-15 15:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉賴姓男子自製簡易溫室，在家非法種植大麻，宜蘭縣警察局獲報後，經多日埋伏、跟監，昨清晨收網逮人，查獲大麻苗1株、大麻種子8顆及2把改造槍枝及子彈64發，全案訊問後，依違反毒品及槍砲管制條例，將賴男移送法辦。

警方調查，40歲賴男無正常工作，近期透過管道取得大麻種子，隨後利用蒸氣烤箱、檯燈等工具自製簡易溫室，在冬山鄉住家經營起小型大麻培育場。

宜蘭縣警方9月獲報後，經多日跟監，蒐證齊全後昨清晨收網逮人，在賴男於冬山鄉住家內，起獲改造溫室、高12公分大麻植株、種子8顆、培養種子2顆。

賴男向警方供稱，他取得大麻種子後，及利用簡易溫室展開栽培，但中間並不順利，植株失敗多次，直到最近才終於成功育苗。

警方指出，賴男種植大麻植株約15天，被逮後當場承認所為，但堅不透露從何處取得種子，詳細種植原因、管道仍待深入追查。

另外，偵辦人員還在賴男房內起獲2把改造手槍、64發子彈、槍管1枝、已擊發彈殼1發，至於是否用於犯罪或是販賣，仍待釐清，全案訊問後，依違反毒品及槍砲管制條例，將賴男移送宜蘭地檢署偵辦。

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