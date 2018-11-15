疑因早晨溫差大 7旬老翁金山公共浴池泡湯猝死

2018-11-15 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名洪姓7旬老翁與妻子昨天至新北市金山磺港社區公共浴室泡湯時突然暈倒，事後送醫不治。檢警今天相驗後指出，疑因早晨溫差過大，導致老翁心血管疾病發作猝死。

綜合媒體報導，洪姓老翁家住基隆市，昨（14日）與妻子前往金山磺港公共浴室泡湯，兩人先在戶外泡腳池泡腳後，便各自前往裸湯區泡湯。沒過多久，有民眾發現洪男昏倒在泡湯池，全身僵直沒有反應，隨即將洪男送往台大醫院金山分院急救，仍不治身亡。

檢警今相驗後出，疑因早晨溫差過大，洪男在天冷時泡湯，引發身體不適，心血管疾病發作身亡。