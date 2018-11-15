原中市消防局辦公廳舍舉行補強翻修動土典禮

2018-11-15 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第七救災救護大隊暨中港分隊建築是縣市合併前的消防局辦公廳舍，救災救護範圍涵蓋多個行政區，但因已有三十多年歷史，市府投入近3千萬元經費進行耐震補強及翻新工程並舉行動土典禮，市長林佳龍表示，消防是城市安全的關鍵，希藉此提供消防同仁舒適的執勤及辦公環境，更提高服務品質及效率。

消防局表示，第七大隊所轄救災救護範圍涵蓋東、南、西、北、中及西屯等六個行政區，預估居住及工作人口遠超過50萬人，市區重要的公共建設台中火車站及眾多指標性建物也都涵蓋在轄區內，但因建築物屋齡已達36年，考量建物老舊及空間不敷使用等因素，才規劃進行耐震補強工程、外牆磁磚翻新及室內翻修工程。

此舉不僅使消防同仁有安全舒適的執勤環境，期待未來新廳舍翻修完工後，提升消防同仁服務品質，共同守護市民生命安全；而林佳龍則在主持動土典禮中指出，「消防是城市安全的關鍵」

，第七救災救護大隊暨中港分隊建築是縣市合併前的消防局辦公廳舍，可以說是台中消防安全的心臟，市府投入近3千萬元經費進行耐震補強及翻新工程，預計明年中完工。

林佳龍進一步強調，台中市人口將突破280萬人，更因為區域聯合治理的關係，台中消防人員也負荷中部其他區域業務，市府近4年來投入超過1億元經費興建或擴建11個廳舍、加強14個單位設備，更將消防人力由原來的1294人增加到1600多人，朝1811人目標邁進，相信可藉此提供消防同仁舒適的執勤及辦公環境，更提高服務品質及效率。