水利署前政風室主任收賄 求復職遭打臉

2018-11-15 13:43

〔記者溫于德／台北報導〕經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振，被控制至少接受包商林濟川5次花酒招待，護航林成功得標八掌溪、朴子溪等工程，藉機盜採31萬多公噸砂石，助不法牟利5106萬元；翁去年遭檢方依貪污罪起訴，事後被法務部記2大過免職。但翁不服，先提復審被駁後，再提行政訴訟救濟；但台北高等行政法院認定免職合法，判決駁回，可上訴。

據悉，翁男去年向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，主張法務部未依職權踐行調查程序，此外，他也自認與廠商間無實質利益關係，難以認定他有任何重大疏失，免職處分顯然有違比例原則。

但保訓會今年2月27日復審決定駁回翁男，他不服提起行政訴訟欲撤銷復審決定。

合議庭認為，政風人員職掌處理機關貪瀆不法事項，負有端正政風與澄清吏治之責，正人前需正己，因此，政風人員違法違紀之懲處輕重也應有別於一般公務人員，猶如貪污治罪條例中、對調查追訴人員也有加重刑責規定。

判決也說，翁男所為不符國家對政風人員的期待，嚴重損及政風人員聲譽及重創人民對廉能政府的信賴，已不適任政風人員，依公務人員考績法規定「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者」，法務部核予一次記2大過免職，並未違反比例原則，判決駁回。