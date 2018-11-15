情關難過妙齡女燒炭 警及時救命

2018-11-15 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕住南部的潘姓女子與在北部工作的男友談遠距離戀愛，平日只能用通訊軟體解相思之苦，最近因故與男友冷戰多日未聯繫，前天突然想開車北上找男友化解誤會，未料途中行經台中時一時想不開停放路旁，向男友傳送道別訊息後在車內燒炭輕生，所幸男友及時看見報警，讓警方得以及時挽救一條寶貴的生命，阻止憾事發生。

台中市第四分局南屯派出所當天接獲通報，22歲潘姓女子駕駛白色自小客車停靠轄內大墩南路上意圖燒炭輕生，員警警員林楠凱、蔡志達等人立即依通報的車牌號碼火速趕往大墩南路上來回搜尋終於發現上前查看，驚見潘女已臥倒駕駛座，副駕駛座上還擺放木炭仍燃燒中的炭盆。

員警先大力拍打車窗，所幸她尚有意識緩緩睜開雙眼，眼神卻呈現朦朧狀，因窗戶尚有縫隙，員警強行將手伸入車內開鎖將她扶下車，並打開所有車窗，同時不斷勸告她不要做傻事，順利化解危機，經消防人員救護，所幸無大礙。

員警進一步瞭解，原來潘女住在高雄，與在台北工作的男友談遠距離戀愛，平日只能用通訊軟體解相思之苦，感情維繫不易，最近因與男友冷戰已多日未聯繫，當天她突然想開車北上找他，行經台中時因一直思量男友為何不與她聯繫，一時想不開將車停在停車格內，向男友傳送道別訊息後，準備燒炭輕生。

幸好男友及時看見訊息，立馬請當地派出所轉報，讓警方得以及時挽救一條寶貴的生命。