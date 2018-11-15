鼓勵員警辦案辛勞 烏日警分局贈送行動電源及鳳梨酵素來獎勵

2018-11-15 12:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為鼓勵員警的辛苦，中市烏日警分局分局長吳耀南，選定經濟實用的「行動電源」、「鳳梨酵素」，做為公開表揚同仁線上破獲案件的榮譽慰問品，讓獎勵品更實際，更符合員警的需求。

過去吳耀南會以頒發「榮譽茶」作為獎勵，但吳耀南希望獎勵品每一年都不一樣而且更實際，因此選定經濟實用的「行動電源」、「鳳梨酵素」，做為公開表揚同仁線上破獲案件的榮譽慰問品。 烏日分局於11月份第1週，烏日、龍井、大肚所分別破獲多量毒品案（烏日派出所查獲1級毒品海洛因2包8.13公克及2級毒品安非他命1包10.48公克、龍井所查獲毒品通緝犯並起獲2級毒品安非他命6包6.5公克、大肚所查獲2級毒品安非他命2包2.02公克、搖頭丸6顆2.35公克及K他命16.25公克）。

吳耀南立即親自前往各派出所贈送慰問品「行動電源」給同仁，並在主管群組上公開表揚。

第2週大肚、溪南、瑞井、三和、犁份所及偵查隊，紛紛破案，績效良好，吳耀南也都即時親自前往贈送慰問品。

吳耀南表示，外勤員警經常長時間偵辦案件，忘了照顧自己身體，多喝酵素，對身體健康會有幫助，因此購買鳳梨酵素來慰勉辛苦辦案的同仁，希望他們工作之餘，也要保養顧好自己的身體，有健康的身體才能為國家社會盡一己之力。

另外，現在人手一機，手機『行動電源』是非常實用的物品，因此選定行動電源做為破案慰問品，來慰勞同仁辛勞，希望同仁破案也能像行動電源一樣，源源不絕。

基層員警表示，外勤勤務繁忙，有好的表現，得到長官的重視與肯定，辛苦的疲累都拋於腦後，所有的辛勞都是值得的。