台南唯一 這間區公所防災宣導好先進

龍崎區公所今辦理防災電視牆捐贈儀式。（記者萬于甄攝）

2018-11-15 12:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南龍崎區位處山區，人口數雖僅約4000多人，但地形道路蜿蜒崎嶇，且轄內又以獨居長者居多，若遭逢重大災害時，緊急疏散撤離難度相對較高，為落實民眾防災知識，龍崎區公所透過民間力量設置防災電視牆，更結合社區AI機器人宣導，讓防災知識傳到每個角落。

龍崎區長蕭琇華表示，龍崎家戶多位處僻遠山區，導致許多政府的新法令無法有效推廣，近兩年為加強宣導防災觀念，公所也不斷嘗試推陳出新，希望將刻板的防災知識，變得更生活化、更吸引居民，藉此加深宣導印象。

龍崎區公所繼去年「中坑文衡殿」捐贈各里設置防災避難處所指示看板後，今年透過台南在地企業「寛仕工業股份有限公司」捐助，設置防災電視牆，今舉辦捐贈儀式，未來可利用圖像、防災影片等，向居民傳達自主防災觀念。

防災電視牆旁還設置「防災竹筍莉」Q版公仔，除取台語諧音「足順利」外，龍崎更是盛產竹筍，將在地產業特色融入防災識別logo設計，外型也相當可愛討喜，吸引不少居民目光。

此外，龍崎中坑文衡殿導入AI機器人協助導覽香客，龍崎區公所也藉此機會與廟宇媒合，將轄區防震防災避難等相關訊息，透過AI機器人互動式宣導，讓防災知識傳到每個角落，更是台南少見結合AI機器人宣導防災的區公所。