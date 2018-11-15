涉貪刑事組長逃亡拒不入監 聲請再審敗訴定讞

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村，被控在1997年偵辦一件槍擊案時收賄50萬元，協助涉槍擊案的黃姓男子等人找人頂罪，羅被判刑13年定讞，但逃亡拒不入監，羅另向高等法院聲請再審，高院裁定駁回，最高法院今駁回抗告定讞。（資料照）

2018-11-15 13:23

〔記者張文川／台北報導〕前台北縣警局（現新北市警局）新莊分局刑事組長羅明村，被控在1997年偵辦一件槍擊案時收賄50萬元，協助涉槍擊案的黃姓男子等人找人出面頂罪，羅9年前被判刑13年定讞；但逃亡拒不入監，先後向檢察總長請求提出49次非常上訴均被駁回；羅另向高等法院聲請再審，高院裁定駁回，最高法院今駁回抗告定讞。

羅明村的女兒已於今年9月，由民間司法改革基金會陪同赴最高檢察署，請求檢察總長提出第50次非常上訴。

羅明村1997年偵辦林口鄉「新樹林餐廳」槍擊案時，受張、黃、周姓3名被告請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃姓少年，羅事後收取3人的50萬元賄賂；全案2年後爆發，羅明村等人被以貪污、行賄、槍砲等罪起訴，多名被告陸續被判刑確定，入監服刑。

羅明村涉案部分，一審重判15年，更一審一度改判無罪，2009年4月最高法院仍認定羅收賄有罪，處13年、褫奪公權5年確定。羅不服，向檢察總長提出49次非常上訴，但均被駁回。

但人權團體認為羅案疑點重重，認為證人在調查局測謊時，受不正當訊問而指認羅收賄，證人在審理時全翻供，但因羅未通過測謊，辯解不被法院採納，因此被判有罪確定，人權團體主張應排除羅的測謊供詞；並認為檢方對於羅的無罪判決，上訴時間逾期，屬違法上訴，更一審無罪判決應已確定，也不會有後續再改判有罪的判決。

高院針對羅提的再審案，審理後認為，先前有罪判決中已經審理過測謊供詞，測謊供詞並非「未經審酌」的再審新證據；是否逾期上訴，高院調閱判決書送達時間，並未超過10天的上訴法定期限，並未違法上訴，因此認定再審無理由，駁回聲請。

羅提抗告，最高法院今認為，即使是逾期上訴，因屬重大違背法令，應循非常上訴途徑救濟，而非再審；測謊部分，測謊鑑定結果雖與圖譜不符，但經綜合判斷全卷所有證據，仍不足以推翻原判決。因此認定沒理由再審，駁回抗告確定。