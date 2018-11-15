藥腳變「小三！」保大偵破「黑仔」販毒集團起獲槍毒

2018-11-15 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕 綽號「黑仔」的林姓藥頭，活躍於北高雄，出入名車，真實身分像謎，高雄市保大歷時5個多月清查，總算在楠梓等地逮捕林姓主嫌與蘇姓同夥及吳姓女嫌等3人，起獲一把改造手槍、13發子彈，現金10萬元與分裝好的海洛英、安毒，其中，吳女原本是藥腳，淪為林嫌的「小三」幫忙販毒，全案擴大偵辦中。

警方指出，藥頭「黑仔」為躲避查緝，藏身在北高雄各知名社區大樓，每一、二個月換一次住居所，其中不乏姿色不錯的女藥腳，為了長期飯票，淪為藥頭「小三」並冒險幫忙販毒；另有藥腳育有三胞胎幼童，因深受毒害，每天龐大吸毒開銷，入不敷出，筋疲力盡，警方此次瓦解「黑仔」販毒集團，成功拯救許多藥腳家庭。

高市保大執行安居緝毒專案，今年6月查獲多起毒蟲，都供稱毒品購自「黑仔」集團，但「黑仔」等人從手機、交通工具、租住處都不用自己名字，警方歷時5個多月才清查出真實身分。

檢警在選前11月13日收網，在楠梓土庫與永安等地搜索，逮捕涉嫌主嫌綽號「黑仔」的林男（56歲）與蘇男（60歲）同夥、以及吳姓女子（40歲）等3人，起獲改造手槍1支、子彈13顆、毒品海洛因（毛重43公克）、安非他命（毛重26公克）、電子磅秤2台、販毒所得新台幣10萬元等物。

另有藥腳劉姓、顏姓、佘姓、潘姓、林姓、孫姓等6人先後落網，林姓主嫌聲押獲准，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

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