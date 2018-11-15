台妹在海外遭性侵 2年後自己蒐證獲賠300萬

2018-11-15 12:19

［記者楊政郡／台中報導］原在新加坡任職的台妹，年收入3、4百萬元，卻突然離職回台，原來是兩年前與老闆娘的黃姓丈夫及同仁到中國廣州佛山遊玩，竟被黃男趁機性侵，兩年來痛苦度日，她說每次看到大姊（老闆娘）就想到被黃性侵，她受不了才離職回台，已確診罹患精神官能憂鬱症，向父親求救並報警處理，台中高分院認為罪行明確，審酌已賠償300萬和解，判處3年1月徒刑。

台中高分院判決書指出，被害台妹「阿芳」（化名）原是黃男之妻所雇用員工，公司在新加坡、澳門等地，2014年1月7日黃男與與三同事一起到澳門沊仔地堡街，「阿芳」工作的場所，翌日一起到中國廣州佛山遊玩，因聚餐喝酒耽誤行程，當日在佛山市某酒店投宿。

「阿芳」不勝酒力，意識還算清楚，經同仁攙扶入房，黃也隨同入房，竟違反「阿芳」意願，親吻右臉頰，躺在一旁褪去自己褲子一半，強拉甲女右手撫摸其陰莖，掀起「阿芳」上衣，撫摸胸部，脫下褲子完全壓制，但「阿芳」不斷大喊：「大哥、不要！大哥、不要！」一直抗拒，一旁同事見狀出言阻止並合力將黃拉起，但黃說：不行，我受不了等語，同事們無奈先行離開，最後「阿芳」被黃男硬上，強制性交得逞。

「阿芳」回澳門後，內心痛苦折磨，一再隱忍，直到2016年6月間離職返台就醫、接受心理諮商，同年黃與某離職員工閒聊時問到「阿芳」去向，表達想念「阿芳」，消息傳到「阿芳」耳裡，遭性侵、侮辱的往事，一再翻騰出來，每天半夜睡不著，求助父親始報警查獲上情。

法官發現原同事們都避重就輕，不願再談往事，但「阿芳」與黃男在電話中的對話已坦承犯行，加上「阿芳」任職被告之妻所經營公司10年之久，甚受倚重，收入豐厚，本身還須繳納房貸，實無離職理由，當年離職返台 ，向父親泣訴尋求幫助，經確診罹患精神官能性憂鬱症，聽從父親建議與被告聯繫，才套出被告承認其事向甲女致歉，被告罪行明確。

審酌被告事後積極與被害人和解，已賠償300萬元，判處3年1月徒刑。