慣竊遇警追捕跳樓逃逸 下場是這樣

埔里鎮蔡姓男子涉及多起竊盜案，遭警方圍捕時從民宅2樓陽台一躍而下企圖逃逸，結果撞破石棉瓦跌落地面受傷，只能束手就擒。（圖：埔里分局提供）

2018-11-15 12:17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮41歲蔡姓男子，先前行竊寺廟保險箱又當街行搶老婦人包包，被逮交保後仍不知悔改，又犯下多起竊盜案，昨天埔里分局員警循線前往逮人，蔡嫌情急之下竟從民宅2樓陽台一躍而下，導致手腳多處受傷，痛得哇哇大叫，仍被守在樓下的員警當場壓制逮捕送辦。

蔡姓男子有搶奪、竊盜、毒品等多項前科，今年6月底涉嫌將重達百公斤的寺廟保險箱搬走，還來不及撬開就被信徒查獲報警究辦，但交保後不到2週，又接連犯下2起街頭搶案，專挑落單婦人包包，法院裁定羈押，上月初羈押期滿獲釋，又因涉及竊盜、毒品案未到案遭通緝中。

警方表示，轄區近期發生多起機車及民眾物品竊盜案，經調閱案發附近路口監視器逐一過濾，眼尖員警從歹徒騎機車的身形，一眼認出又是蔡姓男子，昨天接獲線報，指蔡男於朝陽街一處民宅出沒，調集偵查隊、埔里所、隆生所等警力前往緝捕。

蔡男發現警方後，立即拔腿往民宅頂樓逃跑，並攀爬至10幾戶外的角落躲藏，自知躲不過警方緝捕，直接從2樓陽台跳下，撞破石棉瓦後跌落地面，導致手腳多處受傷，無力再逃，遭員警壓制逮捕，蔡男初步坦承近期又涉及3起竊盜案，警方今訊後依竊盜罪嫌移送法辦，通緝案件也將依法執行。

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  • 蔡姓男子先前竊取寺廟保險箱及街頭行搶落單老婦人被逮仍不知悔改，持續犯下竊盜案，再被警方逮捕送辦。（記者佟振國攝）

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