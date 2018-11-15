慣竊遇警追捕跳樓逃逸 下場是這樣

埔里鎮蔡姓男子涉及多起竊盜案，遭警方圍捕時從民宅2樓陽台一躍而下企圖逃逸，結果撞破石棉瓦跌落地面受傷，只能束手就擒。（圖：埔里分局提供）

2018-11-15 12:17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮41歲蔡姓男子，先前行竊寺廟保險箱又當街行搶老婦人包包，被逮交保後仍不知悔改，又犯下多起竊盜案，昨天埔里分局員警循線前往逮人，蔡嫌情急之下竟從民宅2樓陽台一躍而下，導致手腳多處受傷，痛得哇哇大叫，仍被守在樓下的員警當場壓制逮捕送辦。

蔡姓男子有搶奪、竊盜、毒品等多項前科，今年6月底涉嫌將重達百公斤的寺廟保險箱搬走，還來不及撬開就被信徒查獲報警究辦，但交保後不到2週，又接連犯下2起街頭搶案，專挑落單婦人包包，法院裁定羈押，上月初羈押期滿獲釋，又因涉及竊盜、毒品案未到案遭通緝中。

警方表示，轄區近期發生多起機車及民眾物品竊盜案，經調閱案發附近路口監視器逐一過濾，眼尖員警從歹徒騎機車的身形，一眼認出又是蔡姓男子，昨天接獲線報，指蔡男於朝陽街一處民宅出沒，調集偵查隊、埔里所、隆生所等警力前往緝捕。

蔡男發現警方後，立即拔腿往民宅頂樓逃跑，並攀爬至10幾戶外的角落躲藏，自知躲不過警方緝捕，直接從2樓陽台跳下，撞破石棉瓦後跌落地面，導致手腳多處受傷，無力再逃，遭員警壓制逮捕，蔡男初步坦承近期又涉及3起竊盜案，警方今訊後依竊盜罪嫌移送法辦，通緝案件也將依法執行。

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