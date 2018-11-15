北台灣校園大盜重出江湖 這次又栽了

2018-11-15 11:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕39歲吳姓男子專愛針對校園行竊，今年偷遍雙北各地學校，被警方封為校園大盜，月前他鎖定竹市一所國中，先到學校網頁查詢各辦公室方位，利用深夜摸黑潛入校園，持1支「螺賴把」破壞辦公室玻璃窗、抽屜鎖恣意偷竊，竊取現金，所幸校工即時察覺，通報警方，才以優勢警力部屬包圍網將他逮捕。

警方將吳男逮捕後，一查竟發現吳男今年初就陸續在北市文山區、新北市新店、中和區等高中職洗劫，經校方報警，趕在吳男銷贓前將他逮捕，豈料他重出江湖，今年3、4月他又陸續在新北市犯下5件竊盜案，之後還一路偷到新竹市的學校。

據了解，包括國中與新北大型社區旁停車場都是吳男的犯案地點，犯案時間都選在深夜，凡是放在桌子抽屜內、車上的現金、禮卷、高單價3C商品都是他下手的目標。

另外，警方查出，吳男有毒品、竊盜、詐欺等前科，因涉嫌畏罪藏匿，今年8月、9月遭雙北檢方發布侵占、竊盜通緝。

警方指出，今年9月深夜，員警巡邏時接獲竹市一所國中報案，指一片漆黑的教室竟發出不明鏗鏘聲，立刻趕往現場查看。警方進入校園勘查，發現一間伸手不見五指的教室內確實有人影晃動，由於無法確定對方是否持有武器，便決定別打草驚蛇，由員警採包圍態勢埋伏在附近陰暗處。

十多分鐘後，果然看見吳男鬼鬼祟祟從教室走出，多名荷槍實彈的員警立刻衝上前將他逮捕，於身上起獲紙鈔、零錢，清點後約1千4百多元。

吳男向警方供稱，因缺錢才會犯案，他先上網查詢行竊校園的環境圖，確認辦公室方位後，從台北搭火車到新竹火車站，步行至該間國中，潛入後持「螺賴把」破壞辦公室玻璃窗，再戴手套翻箱倒櫃，他並不曉得自己被通緝，他坦承犯行，警方訊後立刻將他解送歸案。