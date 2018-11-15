「媽～我被打了」老梗差點得逞 智警LINE給澳洲的她解危

2018-11-15 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對夫妻檔週一接到「假綁架真詐財電話」，因兒子遠赴澳洲打工一時連繫不上，信以為真就急衝銀行準備匯款，警方獲報先安撫情緒並以自身也曾遇過類似詐騙電話為例勸阻，最後透過LINE聯繫上與兒子同赴澳洲的女友，確認正在上班的兒子人平安無事，才讓這對夫妻鬆了一口氣。

台中市第三分局正義派出所當天接獲通報有民眾疑似遭到詐騙，警員陳昱傑、警備隊員警陳昱佑趕往處理，報案的吳妻語氣顫抖表示，稍早突然接到電話聽到疑似兒子的聲音說:「媽～我被打!」，嚇得她趕緊拿給丈夫聽，對方表示其兒子因與人交易未付錢遭控制行動，協議匯款付贖金3萬元才願意放人。

由於兒子遠赴澳洲打工一時連繫不下無法確認真假，丈夫擔心兒子遭遇不測已衝出門去銀行匯款，對方還要求不能掛掉電話否則不能保證安全，她擔心是詐騙才報警求助，陳員則安撫吳妻說:「阿姨，我媽也曾經接到電話說我被打，她打我電話不通，最後打給跟我同住的哥哥求證，我媽才鬆一口氣」。

但吳妻仍焦急的說:「問題是我兒子遠在澳洲，丈夫打算先給錢，對方才會放兒子走」，陳員則提醒吳妻這是詐騙技倆，對方不讓你先生掛電話的目的，就是不讓他有求證的機會!隨即透過銀行找到吳男勸阻請他先回家，警方最後透過LINE聯繫上與兒子同赴澳洲的女友，確認兒子因正在上班無法接聽電話，但人平安無事，進一步請男友向父母報平安。

兒子女友同時稱讚：「台灣警察真的很棒」，至此吳男才恍然大悟，差點就將辛苦的血汗錢匯給詐騙集團，感謝警方的機警處理避免遭詐。

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