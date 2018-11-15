農會代表遭狙殺斷臂亡 主嫌二審改判15年

2018-11-15 11:12

〔記者黃建華／高雄報導〕鳥松農會代表陳讚壽2017年4月間遭人埋伏狙殺砍斷右手臂致死，歹徒還帶走斷肢，震驚各界，涉案主嫌鄭朝云一度潛逃中國被遣返，一審被橋頭地院依重傷害致死罪判刑9年，檢方不服上訴，高雄高分院今改依共同殺人罪，將鄭重判15年。全案仍可上訴。

不過，這起斷臂殺人案動機與成因，迄今仍是謎，法院一、二審都只載明主嫌鄭男與死者有不詳原因「糾紛」，究竟是什麼糾紛種下如此殺機，迄未查明。

鳥松區農會代表陳讚壽去年4月23日深夜被人發現，倒在鳥松區一處廟宇前，右手臂被砍斷，卻不見斷臂，倒臥血泊，失血過多身亡。

警方調閱監視器偵辦，查出死者身前騎機車遭一黑一白2輛轎車堵路，以車追人，不到一個月就循線逮捕參與犯案涉案的被告吳國銘（40歲）、許政翰（29歲）、李巨政（42歲），並供出教唆行兇的主嫌鄭朝云（44歲）在案發第3天就搭機潛逃中國。檢方因此對鄭男發布通緝，同年9月19日鄭被對岸公安逮捕，3天後遣返台灣。

橋頭地院一審，吳等3名同案被告供稱是鄭男與死者陳讚壽有糾紛，找渠等和另4名不詳身分男子埋伏分駕兩部車堵路，其中2名身分不詳者壓制陳男，由另一不詳身分男子持刀砍下陳的右手臂到首掌，並帶走斷臂丟棄。鄭男則矢口否認犯行。

橋頭地院一審依共同傷害罪，將吳國銘判刑1年、李巨政判刑1年2月、許政翰判刑1年2月。鄭朝云則依重傷致人於死罪，判刑9年。

但檢方與4名被告都不服提出上訴，其中，高雄高分院駁回吳國銘等3人的上訴，維持原判。

至於主嫌鄭朝云，二審則變更法條，改依共同犯殺人罪，今天重判他有期徒刑15年。全案可上訴。