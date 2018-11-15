名嘴羅友志被控違規撞傷騎士 一審無罪高院改判3月

2018-11-15 11:04

〔記者楊國文／台北報導〕電視名嘴羅友志有麻煩了！羅友志前年開車行經新北市五股區中興路3段，未先暫停、或禮讓直行的鄭姓機車騎士先行，逕自右轉回主幹道時，與鄭男發生車禍，造成鄭男顎骨骨折等受傷，牙齒還掉了3顆，羅主動自首，被檢方依過失傷害罪嫌起訴，但一審判羅無罪；檢方不服上訴，高等法院依送請鑑定結果指羅有過失為肇事主因，今改判羅3月徒刑，可上訴。

前年6月9日晚11時許，羅友志從新北市五股中興路3段160號旁產業道路駛出，右轉回中興路3段時，與從機車引道要進入中興路3段的鄭姓機車騎士發生碰撞，鄭男有多處受傷，除顴骨、顎骨骨折等傷勢外，牙齒脫位、斷裂3顆。

檢方偵查時，將全案送請新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，認定羅友志駕駛車自中興路3段160號倉庫道路駛出右轉未禮讓直行車先行，為肇事主因，鄭男騎乘機車未注意車前狀況，是肇事次因，因此依過失傷害罪起訴羅。

不過，新北地院認為，羅男雖有未暫停觀看來車的違規行為，但鄭男騎機車是來自下坡右彎引道，由於轉彎輻度極大，就算羅男有在路口暫停，也可能受限轉彎阻礙，無法看到鄭男來車，無法證明羅男有注意疏失，判無罪。

高院審理時，再度囑託新北市政府車輛行車事故鑑定委員會覆議，覆議委員會仍認定羅男是肇事主因，合議庭綜合認定羅男違反交通規則，未注意直行車車況、禮讓直行車先行，冒然搶先右轉才造成此車禍，導致鄭男受傷，涉過失傷害罪事證明確，審酌羅未和鄭男和解或賠償，及符合自首要件等情況，今改判羅3月徒刑，可易本罰金9萬元；可上訴。