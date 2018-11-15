闖同社區住戶行竊 留指紋露餡被判刑

2018-11-15 10:09

［記者楊政郡／台中報導］住公寓大樓的蔡男涉嫌在今年2月21日下午至翌日凌晨期間，侵入同社區4、8樓住戶，其中4樓劉家遺失50元硬幣共1萬5千元，8樓袁家無財物失竊，警方在兩家採得多枚指紋，與蔡男比對相符，蔡男矢口否認犯行，辯稱不曾去過同社區不同棟2被害人住處，不知為何會有指紋！全案憑指紋比對，判處蔡男侵入住宅行竊9月徒刑，及侵入住宅判4月。

台中地院判決書指出，蔡男（21歲）與被害人袁、劉為同社區住戶。今年2月21日下午至翌日凌晨期間，涉嫌無故侵入8樓袁某住處，袁某22日凌晨1時許返家，發現住處8樓之2遭人自內部將鍊條反鎖，無法進入，改從8樓之1入內時，發現原先以安全鎖鎖住之大門遭人打開，驚覺有人侵入，惟事後清點無財物失竊。警到場採證後，在8樓之1陽台牆面、落地窗處，分別採得蔡男指紋、掌紋；8樓之2落地窗處，採得蔡男之指紋。

而在同一日同一棟4樓之1，劉家也遭竊，大型玻璃酒杯內50元硬幣，計1萬5千元遺失，劉在同日下午7時50分許返回，發現地上有不明鞋印，經警到場採證後，在該大型玻璃酒杯上，採得蔡男之右中指指紋1枚。

不過蔡男矢口否認，他說他與兩被害人住同社區但不同棟大樓，他不曾去過該棟大樓，該大樓大廳監視器也未拍到他前往的畫面，另外也查無不明鞋印是何人所有，不過兩處卻都採得與蔡男相符的指紋，蔡男辯稱不知道為何會有他的指紋！

法官表示，被告前有多次竊盜前科，構成累犯，其2016年因侵入住宅及攜帶兇器竊盜案判刑，應執行1年定讞，緩刑期間再犯。另查指紋經世界各國專家研究，始終未發現有2個完全相同，甚至於同卵雙胞胎之指紋雖有相類似者，但仔細比對其特徵仍有很大差別，指紋「人各不同」之特性乃全世界所公認，所以本案指紋鑑驗報告準確性，自無疑義。