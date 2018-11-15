疑似烤肉燒起來... 西門町燒烤店深夜火警疏散64人

西門町人行徒步區昨深夜11點傳出燒烤店發生火警，現場緊急疏散現場大樓64人。圖為事件現場示意圖。（資料照）

2018-11-15 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華西門町人行徒步區，昨深夜11點左右傳出一間燒烤店發生火警，消防人員獲報後派遣多輛消防車輛趕往救援，趕抵後疏散現場民眾並射水灌救，由於燒烤店樓上是飯店，消防人員疏散整棟大樓64名民眾，所幸無人受傷。

綜合媒體報導， 燒烤店員工指稱，當時有2位客人正在烤牛五花肉，客人向員工要求換烤網，但疑似是肉片油脂熵到烤爐後起火，進而引發排煙管接連起火；有其他客人也對員工說，有看到這2位客人拿2杯飲料往烤爐裡面倒，燒烤店表示將調店內的監視器畫面還原，若這2位客人真有蓄意釀成火災，將考慮訴諸法律。

這2位客人則說，在烤牛五花時肉片油脂突引起火勢，後來有其他客人說排風管燒起來了，隨即冒出大量濃煙，因為煙太大，所以就先跟著大家疏散出來了。

台北市消防局第一大隊大隊長蔡家隆表示，趕抵現場時發現燒烤店火勢已經竄出，由於這棟大樓其他樓層有住宿旅客，立即派遣人員上樓協助疏散並佈水線灌救，共疏散大樓64名民眾；據店內員工表示，可能是更換烤網時火花遭排煙機吸上去，導致管內積油起火，現場燃燒面積約5平方公尺，後續原因仍待火調人員調查。而警方目前也將2名客人帶回派出所製作筆錄，並待後續店內監視器畫面還原現場狀況。