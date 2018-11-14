「所犬」晚上不乖狂吠！警準備教訓 後來卻賞大餐原因是…

警犬「小虎」（右）看到雨傘節（左）面露猙獰，奪勇將毒蛇咬死，英勇護所！（記者王捷翻攝）

2018-11-14 23:11

〔記者王捷／台南報導〕郊區派出所養的警犬「小虎」相當好動，有時候也會嚇到人，警員只要一聽到牠狂吠，就會作勢要打，制止小虎。昨晚（13日）小虎又狂吠不已，警員喊了幾次「小虎不乖！」小虎卻越叫越兇，警員出門準備教訓牠時，赫然發現車棚有一尾大約30公分長毒蛇雨傘節被牠咬死，讓警員好感動，馬上替牠加菜，送上骨頭與滷肉拼盤，表揚小虎忠心護所。

2歲小虎是警所向台南市動保處認養的流浪犬，專長是追球還有坐下、趴下，興趣是挖土坑，警所附近草皮都被挖得一個洞一個洞，加上常常對接近警所的陌生人狂吠，嚇到民眾，牠經常挨罵。

昨晚小虎又開始狂吠，值班警員發現明明沒有人接近，喝斥牠不要吵，平常被罵的小虎馬上會飛機耳撒嬌，沒想到這次越叫越兇，警員又喊了幾次，小虎仍沒有停下來警員才循聲查看，發現牠在機車棚又叫又跳，警員大罵「小虎不乖！」、「要打人了喔！」小虎終於停下來，搖著尾巴靠近警員，警員一開車棚燈才發現，竟有一尾蛇雨傘節。

原來，郊區派出所常常有蛇出沒，眼鏡蛇也曾出現過，但小虎只有吠一下，眼鏡蛇就離開，這次所長得知小虎與雨傘節搏鬥勝出，為了嘉勉牠誓死守護警所，替小虎加菜骨頭與滷肉拼盤。所長說，還好小虎咬死毒蛇，否則蛇躲進警所內，若攻擊到員警，後果不堪設想！