衰遭公開「賞鳥」 「女友視角」露餡

黃女拍攝前男友生殖器，還PO上群組，台南地方法院（見圖）法官判處拘役60天、可易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-11-14 22:55

〔記者王捷／台南報導〕黃姓熟女與吳姓前男友分手後，吳男突然得知，LINE群組貼有2張自己的「鳥照」，還有一張「女友視角」拍攝他在摩鐵房內的裸背照，輾轉得知黃女在通訊軟體群組上PO他的圖片，被人公開「賞鳥」，吳男相當不滿，提告妨害秘密，但黃女辯稱，光看「鳥」又不知道是誰，但法官不接受這個理由，判處拘役60天、可易科罰金。

40初頭的黃女在6年前在朋友介紹下與吳男認識交往，兩人在一起的5年間，黃女拍下吳男的照片，吳男直到去年4、5月間，黃女分手後，才得知自己的生殖器特寫照片，還有一張背對鏡頭的裸照，被傳上通訊軟體的群組，一看照片背景還相當眼熟。

黃男輾轉得知，這3張私密照，可能是剛分手的黃女拍的，但是黃女強調，這是在分手前PO出的照片，吳男無法接受自己的生殖器遭到共賞，對黃女提告妨害秘密，不過黃女也有意見，她坦承照片主角的確是吳男，不過只有拍到生殖器，還有吳男的背面，不能由照片辨識吳男身分。

雖然黃女辯解身分辨識的問題，但檢方認為只要無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，就涉嫌妨害秘密，因此判處黃女拘役60天。